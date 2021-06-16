EURO 2020'deki Fransa - Almanya maçına damga vuran "ısırık" olayı!

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Allianz Arena'da oynanan ve erken final olarak nitelendirilen maçta iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken zaman zaman sertlikler yaşandı.

Şampiyonanın en zor grubu olarak görülen ve Fransa, Almanya, Portekiz ve Macaristan'ın yer aldığı ölüm grubunda hiçbir takımın puan kaybına tahammülü bulunmazken sahada da kıran kırana mücadeleler yaşanıyor.

Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yenmesiyle daha da önem kazanan Fransa - Almanya maçında iki takım futbolcuları da canını dişine takarak mücadele ederken ilginç bir olay yaşandı.

RUDIGER VE POGBA ARASINDA ŞAŞIRTAN OLAY

Premier Lig'de Chelsea forması giyen Alman savunmacı Antonio Rüdiger ile Manchester United'da top koşturan Fransız orta saha Paul Pogba arasında yaşananlar izleyenleri şaşırtacak cinstendi.

Müsabakada ilk devre oynanırken Pogba'yı marke etmeye çalışan Rüdiger, oyuncunun sırtına doğru ağzıyla bir hareket yaptı.

HAKEM ORALI OLMADI

Rüdiger'in arkadan yaptığı müdahale sonrasında acı içinde sırtını tutan Pogba, Hakem Carlos del Cerro Grande'ye kendisini ısırdığına yönelik itirazda bulundu ancak İspanyol hakem oralı olmadı.

Alman oyuncunun, Pogba'yı ısırıp ısırmadığı görüntülerden net olarak anlaşılmazken bu olay sosyal medyada fazlasıyla yer buldu.

Kimi futbolseverler Rüdiger'in Pogba'yı ısırdığını belirtirken kimileri ise ısırmadığını iddia etti.

AKILLARA LUIS SUAREZ GELDİ

Rüdiger'in böyle bir hareketi neden yaptığı merak konusu olurken akıllara Atletico Madrid'in "ısırıkçı" golcüsü Luis Suarez'i getirdi.

Hatırlanacağı üzere, birçok futbolcuyu ısıran Suarez, bu hareketi nedeniyle defalarca ceza almış ve son olarak psikolojik tedavi gördüğü iddia edilmişti.

Bu olay akıllara hemen Luis Suarez'i getirdi. Suarez, Ajax'ta oynadığı dönemde PSV'den Otman Bakkal'ı boynundan ısırmıştı. Uruguaylı futbolcu, Liverpool'dayken ise Chelsea'den Ivanovic'in kolundan ısırık almıştı. Yıldız futbolcu bu hareketiyle 10 maç ceza almıştı.

4 AY MEN CEZASI

Suarez'in ısırma vakaları bununla da sınırlı kalmamıştı. Golcü futbolcu, Uruguay ile İtalya arasında oynanan maçta Giorgio Chiellini'yi boynundan ısırmıştı ve 4 ay futboldan men edilmişti.

Bu olaylardan sonra Suarez, İspanya'nın yolunu tutmuş, hatta Barcelona'nın Luis Suarez'i transfer ederken sözleşmesine 'rakip futbolcuyu ısırırsa sözleşmesi feshedilir' maddesi eklediği iddia edilmişti.

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