EURO 2020'deki Avusturya - K. Makedonya maçında Goran Pandev'den tarihi gol
Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk kez sahne alırken turnuvadaki ilk gol bir dönem Galatasaray forması da giyen Goran Pandev'den geldi.
EURO 2020 D Grubu'nda Avusturya ile Kuzey Makedonya'nın karşılaştığı maçta, tecrübeli golcü Goran Pandev tarihi bir gole imza attı.
Skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Pandev, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk golünü atarken turnuvada gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.
Kuzey Makedonya formasıyla Avusturya filelerini havalandıran Goran Pandev (37 yaş 321 gün), Ivica Vastic'in (38 yaş 257 gün) ardından Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.
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