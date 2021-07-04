EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maç tarihleri...

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final karşılaşmaları sona erdi ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 yenen İtalya, İsviçre'yi penaltılarda 3-1 mağlup eden İspanya ile eşleşirken, Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka'nın rakibi ise Ukrayna'yı 4-0'la geçen İngiltere oldu.

İngiltere'nin ünlü Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle;

İtalya - İspanya (6 Temmuz Salı - 22.00)

İngiltere - Danimarka (7 Temmuz Çarşamba - 22.00)