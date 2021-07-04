EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maç tarihleri...
İngiltere’nin Ukrayna’yı mağlup etmesi ile birlikte EURO 2020’de yarı final eşleşmeleri de kesinleşmiş oldu. Yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere’nin Londra şehrindeki Wembley Stadı’nda oynanacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final karşılaşmaları sona erdi ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 yenen İtalya, İsviçre'yi penaltılarda 3-1 mağlup eden İspanya ile eşleşirken, Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka'nın rakibi ise Ukrayna'yı 4-0'la geçen İngiltere oldu.
İngiltere'nin ünlü Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle;
İtalya - İspanya (6 Temmuz Salı - 22.00)
İngiltere - Danimarka (7 Temmuz Çarşamba - 22.00)