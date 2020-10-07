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GeriFutbol EURO 2020'de play-off yarı final heyecanı! Maçlar ne zaman, hangi kanalda?
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AA Spor
Haber Giriş: 07.10.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

EURO 2020'de play-off yarı final heyecanı! Maçlar ne zaman, hangi kanalda?

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EURO 2020'de play-off yarı final heyecanı! Maçlar ne zaman, hangi kanalda?
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turunun yarı final maçları, Perşembe günü oynanacak. İşte maçların programı...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve 11 Haziran 2021'de başlamasına karar verilen EURO 2020'ye katılacak son 4 takım, play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak play-off'larda 16 takım mücadele edecek. Yarı finallerde tur atlayan 8 ekip, finale yükselecek. 12 Kasım'da yapılacak play-off final maçlarından galip ayrılan 4 ülke ise EURO 2020 bileti alacak.

Tamamı yarın oynanacak play-off yarı final karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 Gürcistan-Belarus
21.45 Kuzey Makedonya-Kosova
21.45 Norveç-Sırbistan
21.45 İskoçya-İsrail
21.45 Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
21.45 Bulgaristan-Macaristan
21.45 İzlanda-Romanya

EURO 2020de play-off yarı final heyecanı Maçlar ne zaman, hangi kanalda

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