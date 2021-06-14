EURO 2020’de markaların forma savaşı

EURO 2020 sadece milli takımlar açısından değil spor giyim markaları açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle Nike, Adidas ve Puma arasında son dönemde kulüpler bazında yaşanan rekabet Euro 2020’de de devam ediyor.Forma anlaşmaları, özellikle pandemiyle birlikte futbolun en büyük gelir kalemlerinden biri haline geldi. Bu durum dev markalar arasındaki rekabeti daha üst seviyelere taşırken, takımların gelirleri de büyüme yönlü artmaya devam ediyor. Ve tabii ki bu rekabetin lokomotifleri de Nike, Adidas ve Puma...

NiKE ziRVEDE, ADiDAS VE PUMA TAKiPTE

Nike, EURO 2020’ye katılan ülkelerden, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 takımı giydirirken, Adidas 8, Puma ise 4 takımla turnuvada yer alıyor. Hummel, Jako ve Joma ise birer takımla Euro 2020’de mücadele ediyor. EURO 2020 A Grubu’nda Türkiye, Nike’ın tarihteki ilk formadan esinlenerek yaptığı tasarımla turnuvada boy gösteriyor. Galler Adidas’la sahaya çıkarken, İtalya ve İsviçre ise Puma giyiyor.

EURO 2020 TAKIMLARININ FORMALARI

· Nike: İngiltere, Hollanda, Finlandiya, Polonya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan,Türkiye, Slovakya.

· Adidas: Almanya, Rusya, İspanya, İsveç, İskoçya, Macaristan, Belçika, Galler.

· Puma: Çekya, Avusturya, İtalya, İsviçre

· Hummel: Danimarka.

· Jako: Kuzey Makedonya.

· Joma: Ukrayna.

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