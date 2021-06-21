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GeriFutbol EURO 2020'de İskoçya'da Billy Gilmour koronavirüse yakalandı
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Futbol
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Haber Giriş: 21.06.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

EURO 2020'de İskoçya'da Billy Gilmour koronavirüse yakalandı

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EURO 2020'de İskoçya'da Billy Gilmour koronavirüse yakalandı

İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Billy Gilmour'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 10 gün karantinada kalacağı kaydedildi.

Gilmour, 0-0 berabere sona eren İngiltere maçında 76 dakika forma giymişti.

D Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan İskoçya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki son grup maçında aynı puana sahip Hırvatistan ile yarın karşı karşıya gelecek.

EURO 2020de İskoçyada Billy Gilmour koronavirüse yakalandı

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