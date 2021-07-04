EURO 2020'de İngiltere Ukrayna maçında boğulma tehlikesi! Gol sevinci sırasında...

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'nin son çeyrek final maçında İngiltere, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Ukrayna'yı 4-0 yenerek yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu. İngiltere'nin gollerini Harry Kane (2), Harry Maguire ve Jordan Henderson kaydetti.

İngiltere, İtalya'nın başarısına ortak oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını gol yemeden tamamlayan İngiltere, İtalya'ya ait büyük turnuvalarda üst üste 5 maçta gol yememe rekoruna ortak oldu.

İtalya, ev sahipliği yaptığı ve üçüncü olarak bitirdiği 1990 Dünya Kupası'nda art arda beş maçta kalesini gole kapamıştı.

İngiltere tarihinin en uzun gol yememe serisi

Son yedi maçında da kalesini gole kapatan ve tarihinin en uzun serisini yakalayan İngiltere, rakiplerine son 662 dakikada gol izni vermedi.

Harry Kane, az kalsın Declan Rice'ı boğuyordu

Ukrayna karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan İngiltere, ikinci yarıda çok hızlı başladı. Harry Maguire, Luke Shaw'un ortasında kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne taşıdı. Bu golün sevincinde Maguire ile sarılan Declan Rice, arkadan gelip üzerlerine zıplayan Harry Kane'in boğazını sıkmasıyla kısa süreli bir boğulma tehlikesi yaşadı.

"Neden hep ben?"

Bu görüntünün sosyal medyaya düşmesi üzerine bir paylaşım yapan Declan Rice, Balotelli ile özdeşleşen 'Neden hep ben?' mesajını yazdı.

Declan Rice, Almanya maçında Harry Kane'in golünde de bacağına kramp girdiği için takımın gol sevincine katılamamıştı.