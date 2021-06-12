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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

EURO 2020'de hiçbir şey bitmedi! İtalya maçı sonrası dikkat çeken istatistik...

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EURO 2020'de hiçbir şey bitmedi! İtalya maçı sonrası dikkat çeken istatistik...

İtalya'ya 3-0 kaybederek EURO 2020'ye kötü bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı'nın geçmişte başarılı olduğu turnuvalardaki istatistiğiyle, gelecek için umut verdi.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya Roma Olimpiyat Stadı'nda 3-0 mağlup olarak turnuvaya yenilgiyle başlayan A Milli Futbol Takımı büyük hayal kırıklığı yaşatırken, oynanan futbol turnuvadaki kalan maçlar için taraftarlarda endişe yarattı.

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İtalya'ya karşı alınan sonucun ardından ay-yıldıza gönül verenler büyük üzüntü yaşasa da, milli takımımızın daha önce başarılı olduğu turnuvalarda ilk maçlardan sonra gösterdiği performans, gelecek adına umut verdi.

A Milli Futbol Takımı, daha önce katıldığı 1’i Dünya Kupası, 5’i Avrupa Şampiyonası’nda olmak üzere toplam 6 turnuvada oynadığı açılış maçlarının tamamını kaybederken, sonrasında oynadığı maçlarda gösterdiği performanslarla önemli başarılar elde etti.

EURO 2020de hiçbir şey bitmedi İtalya maçı sonrası dikkat çeken istatistik...

EURO 2020'deki ilk maçında İtalya'ya 2-1 kaybeden ay-yıldızlılar, sonrasında gruptan çıkarak çeyrek final oynamıştı.

2002 Dünya Kupası'na Brezilya'ya 2-1 kaybederek başlayan milliler, sonrasında önceden gruptan çıkmış ve turnuvada yarı finale kadar çıkarak 3. olmuştu.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Portekiz'e 2-0 kaybetmiş ancak sonrasında müthiş geri dönüşler gerçekleştirerek yarı finale kadar yükselmişti.

EURO 2020de hiçbir şey bitmedi İtalya maçı sonrası dikkat çeken istatistik...

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