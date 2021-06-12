EURO 2020'de hiçbir şey bitmedi! İtalya maçı sonrası dikkat çeken istatistik...

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya Roma Olimpiyat Stadı'nda 3-0 mağlup olarak turnuvaya yenilgiyle başlayan A Milli Futbol Takımı büyük hayal kırıklığı yaşatırken, oynanan futbol turnuvadaki kalan maçlar için taraftarlarda endişe yarattı.

İtalya'ya karşı alınan sonucun ardından ay-yıldıza gönül verenler büyük üzüntü yaşasa da, milli takımımızın daha önce başarılı olduğu turnuvalarda ilk maçlardan sonra gösterdiği performans, gelecek adına umut verdi.

A Milli Futbol Takımı, daha önce katıldığı 1’i Dünya Kupası, 5’i Avrupa Şampiyonası’nda olmak üzere toplam 6 turnuvada oynadığı açılış maçlarının tamamını kaybederken, sonrasında oynadığı maçlarda gösterdiği performanslarla önemli başarılar elde etti.

EURO 2020'deki ilk maçında İtalya'ya 2-1 kaybeden ay-yıldızlılar, sonrasında gruptan çıkarak çeyrek final oynamıştı.

2002 Dünya Kupası'na Brezilya'ya 2-1 kaybederek başlayan milliler, sonrasında önceden gruptan çıkmış ve turnuvada yarı finale kadar çıkarak 3. olmuştu.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Portekiz'e 2-0 kaybetmiş ancak sonrasında müthiş geri dönüşler gerçekleştirerek yarı finale kadar yükselmişti.

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