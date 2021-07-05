EURO 2020'de görülmemiş taktik! Yarı final maçında son 22 dakikanın 12'sinde...

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020 çeyrek finalinde Belçika'yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran İtalya önemli bir başarı elde ederken, İngiliz basını nefes maçla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı mercek altına aldı.

The Athletic'in yaptığı analize göre Belçika-İtalya maçında, Leonardo Spinazzola'nın 76. dakikada sakatlandığı andan maçın bitiş düdüğü olan 90+7. dakikaya kadar geçen 21 dakikalık bölümün sadece 9 dakikasında oyun oynandı. Kalan 12 dakikalık bölümde İtalyan futbolcular son derece profesyonel bir şekilde oyunu durdurmayı başardılar.

22 FARKLI ANDA OYUN DURDU

İtalya'nın maçta yaptığı toplam 13 faulün 6'sını maçın 80. dakikasından sonra yaptığı ortaya çıkarken, serbest vuruşlar, kale vuruşları, taş atışları ve oyuncu değişiklikleri gibi durumlar nedeniyle oyunun 12 dakika durduğu belirtildi.

Oyunun tam 22 kez durduğu yapılan analizlerle tespit edildi. İşte 22 farklı anda oyunun durduğu saniye sayısı;

195, 18, 4, 29, 14, 10, 34, 12, 10, 7, 32, 7, 61, 77, 102, 39, beş, 10, 5, 8, 15, 26.

İtalya bu anlayışla Belçika'nın oyun içerisinde ivme kazanmasına izin vermezken, İngiliz basınının bir kısmı bu durumu takdirle karşladı, diğer bir kısmı ise İtalya'nın oyunu kötüleştirdiğini savundu.

LINEKER: SİNİR BOZUYORLAR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, İtalya'nın bu anlayışla rakiplerinin sinirini bozduğunu söyledi. Lineker, "Sürekli yerde yuvarlanıyorlar, bazı tuhaf davranışlar sergiliyorlar ve bir noktada rakiplerinin sinirini bozuyorlar ancak önde oldukları bir maçı nasıl götüreceklerini çok iyi biliyorlar" şeklinde konuştu.

IMMOBILE ALAY KONUSU OLMUŞTU

Karşılaşmanın 31. dakikasında İtalya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Ciro Immobile, Vertonghen ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalmış ve penaltı beklemişti.

Pozisyonun devamında topla buluşan Barella, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek İtalya'yı öne geçiren golü kaydetmişti.

Golden önceki pozisyonda yerde kalan ve uzun süre kıvranan Immobile'nin, takım arkadaşı Barella'nın golünün ardından hemen ayağa kalkması dikkat çekmişti.

O anların görüntüsü hem sosyal medyada hem de Avrupa basınında çok konuşulmuştu.

SPINAZZOLA'YI SUÇLADI, ÖZÜR DİLEDİ

Spinazzola'nın sakatlandığı pozisyonla ilgili Belçika kalecisi Thibaut Courtois'ın kardeşi Valerie Courtois'nın yaptığı paylaşım tepki toplamıştı.

Valerie Courtois, Spinazzola'nın sakatlığı esnasında vakit geçirmeye çalıştığını iddia etmiş ve "Biz buna ticaretin hileleri diyoruz" mesajını paylaşmıştı.

Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğunu öğrenen Valerie Courtois, sonrasında bir paylaşım daha yaparak futbolseverlerden özür dilemişti.