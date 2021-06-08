EURO 2020'de geri sayım! Türkiye'nin rakiplerinde son durum...
EURO 2020 için geri sayıma geçilirken A Milli Takımımızın A grubundaki rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler'i daha yakından tanıyalım.
Roberto Mancini yönetiminde turnuvanın gizli favorilerinden olan İtalyanlar ilk maçını A Milli Takım ile yapacak. Uluslararası futbolculardan kurulu İsviçre ise gruptan çıkma hedefiyle başlangıcı yapıyor. Galler ise Gareth Bale önderliğinde gelenekselleşen fiziksel ve tempolu oyunuyla Türkiye'ye ikinci karşılaşmalarda rakip olacak. Hepsi ve daha fazlası videonun tamamında.
Yorumlarını bekliyoruz, keyifli seyirler.
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