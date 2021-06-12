EURO 2020'de geceye damga vuran paylaşım! Hem skoru hem de gol atanları bildi
Türkiye ile İtalya arasında oynanan EURO 2020 açılış maçı öncesi sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Mücadeleye dair yaptığı tüm tahminler doğru çıkan sosyal medya kullanıcısı, kısa sürede gündeme oturdu.
A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu maçın ardından ortaya çıkan bir paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.
Karşılaşma öncesi UEFA'nın EURO 2020 Twitter hesabından Türkiye-İtalya maçının skoruna yönelik bir tahmin yarışması düzenlendi. "VaneJuice" isimli İtalyan kullanıcı, yapılan paylaşımın altına verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.
İtalyan kullanıcı, Türkiye-İtalya maçının 3-0 İtalya üstünlüğü ile sona ereceğini ve golleri Merih Demiral (k.k), Immobile ve Insigne'nin kaydedeceğini yazdı.
Mücadelenin hem skorunu hem de gol atan oyuncularını bilen "VaneJuice", gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.
İtalyan Twitter kullanıcısının bu paylaşımı, kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.
Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...