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GeriFutbol EURO 2020'de geceye damga vuran paylaşım! Hem skoru hem de gol atanları bildi
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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

EURO 2020'de geceye damga vuran paylaşım! Hem skoru hem de gol atanları bildi

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EURO 2020'de geceye damga vuran paylaşım! Hem skoru hem de gol atanları bildi

Türkiye ile İtalya arasında oynanan EURO 2020 açılış maçı öncesi sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Mücadeleye dair yaptığı tüm tahminler doğru çıkan sosyal medya kullanıcısı, kısa sürede gündeme oturdu.

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu maçın ardından ortaya çıkan bir paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

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Karşılaşma öncesi UEFA'nın EURO 2020 Twitter hesabından Türkiye-İtalya maçının skoruna yönelik bir tahmin yarışması düzenlendi. "VaneJuice" isimli İtalyan kullanıcı, yapılan paylaşımın altına verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.

İtalyan kullanıcı, Türkiye-İtalya maçının 3-0 İtalya üstünlüğü ile sona ereceğini ve golleri Merih Demiral (k.k), Immobile ve Insigne'nin kaydedeceğini yazdı.

EURO 2020de geceye damga vuran paylaşım Hem skoru hem de gol atanları bildi

Mücadelenin hem skorunu hem de gol atan oyuncularını bilen "VaneJuice", gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

İtalyan Twitter kullanıcısının bu paylaşımı, kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.

EURO 2020de geceye damga vuran paylaşım Hem skoru hem de gol atanları bildi

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