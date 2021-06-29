EURO 2020'de Fransa'nın İsviçre'ye elendiği maçın ardından aileler birbirine girdi! Mbappe, Pogba ve Rabiot...

Turnuvanın favorilerinden olan son dünya şampiyonu Fransa, Bükreş'teki Arena Naționala'daki maçta beklenmedik bir sonuç alarak çeyrek final biletini İsviçre'ye kaptırdı.

Müsabakada 3-1 öne geçmesine karşın, 81 ve 90. dakikalarda İsviçre'nin gollerine engel olamayan Fransa'da futbolcular, turu penaltılarda kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken tribünde aileler birbirine girdi.

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

Son penaltı atışında İsviçre kalecisi Sommer'i geçemeyen Kylian Mbappe, tüm Fransızları üzüntüye boğarken tribünde maç izlemek için bulunan Adrien Rabiot, Paul Pogba ve Kylian Mbappe'nin aileleri arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

RMC Sport'un haberine göre, Adrien Rabiot'un annesi Veronique Rabiot, İsviçre'nin Gavranovic'le bulduğu üçüncü golde Paul Pogba'yı suçladı.

İsviçre'nin maçı uzatmalara götüren golünde top kaybı yapan Paul Pogba'nın sorumluluğunun olduğunu belirten Adrien Rabiot'un annesi Veronique Rabiot ile Pogba'nın aile üyeleri arasında arbede yaşandı.

MBAPPE'NİN BABASIYLA DA TARTIŞTI

Maç bitimine kadar Adrien Rabiot'un annesi ve Paul Pogba'nın ailesi arasındaki sürtüşme devam ederken son düdükle birlikte tartışma başka bir yön aldı.

Son penaltıda topun başına geçen Mbappe'nin, atıştan yararlanamamasına öfkelenen Adrien Rabiot'un annesi bu kez de golcü oyuncunun aile üyeleriyle tartıştı.

Kylian Mbappe'nin babasıyla tartışan Rabiot'un annesi, Mbappe'nin çok kibirli olduğunu ve oğlunun bu tavrını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

GAZETECİLER DE PAYINI ALDI...

Tartışma sırasında Rabiot'un annesi Veronique Rabiot'un öfkesinden gazeteciler de payını alırken basının Mbappe'ye karşı tutumunu eleştirdi.

"MBAPPE’NİN EGOSU SAHA DIŞINA DA TAŞIYOR"

Mbappe, turnuvaya gol atamadan veda ederken eski futbolcu Jerome Rothen de golcü yıldızın takım içindeki pozisyonunun bazı problemlere gebe olduğu belirtmişti.

Jerome Rothen, Mbappe hakkında RMC Sport'a konuşurken "Mbappe’nin egosu saha dışına da taşıyor ve bu durum beni rahatsız ediyor." demiş ve "Deschamps, artık Mbappe’nin egosunu yönetemiyor" ifadelerini kullanmıştı.