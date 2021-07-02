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Futbol
Haber Giriş: 02.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

EURO 2020'de bir gizli kahramanımız daha var!

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EURO 2020'de bir gizli kahramanımız daha var!

Hürriyet yazarlarından Murat Fevzi Tanırlı, gözlemci Murat Ilgaz'ın turnuvadaki başarısını değerlendirdi.

Türk hakemliğinin bir başka gururu; FIFA/UEFA gözlemcilerimizden Murat Ilgaz. Ilgaz’ın uluslararası arenadaki başarısı EURO 2020’de karşılığını buldu ve ilk kez bir gözlemcimiz Avrupa Şampiyonası’nda sahne aldı.

Gruplarda İsveç-Slovakya (Daniel Siebert), Finlandiya-Belçika (Felix Brych) ve İsveç-Polonya (Michael Oliver) maçlarının UEFA hakem gözlemcisiydi. Ve şimdi bir ilke daha imza atarak İspanya-İsviçre çeyrek final maçında görev yapacak. 2011’de UEFA gözlemciliğine başlayan Ilgaz, yaklaşık 100 maçta UEFA tarafından görevlendirildi.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ve çeyrek final, Avrupa Ligi’nde yarı final seviyelerinde UEFA’nın elit kategorisindeki hakemlerin maçında görev yaptı. Carlos Carballo, Roberto Rosetti gibi ünlü isimlerle UEFA VAR eğitmeni kadrosunda yer alan Murat Ilgaz, Hollanda ve Türkiye’deki UEFA eğitimlerinde eğitmen olarak görev aldı. Kutluyor ve başarılar diliyoruz.

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