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EURO2020
Haber Giriş: 21.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

EURO 2020'de 0 puanlı 3 takım içinde en kötüsü Türkiye

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EURO 2020'de 0 puanlı 3 takım içinde en kötüsü Türkiye

Ay yıldızlılar grubu -7 averajla tamamladı. A Milliler’in ‘turnuvanın en kötü takımı’ unvanından kurtulabilmesi için Danimarka’nın 6, K.Makedonya’nın 5 farklı yenilmesi gerekiyor.

A Milli Takım grup maçlarında en kötü performansa imza atan takım olarak 2020 Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu.

Düne kadar Danimarka ve Kuzey Makedonya ile birlikte puanı bulunmayan 3 ülkeden biri olan ay yıldızlılar, en kötü averaja sahip takım durumundaydı.

Tek golünü İsviçre’ye atan Milli Takım’ın dünkü yenilgisiyle birlikte averajı -7’ye kadar geriledi. 0 puanı sahip diğer 2 takımdan Danimarka 1 kez gol sevinci yaşarken, 3 kez topu ağlarında gördü. Kuzey Makedonya ise 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 gol yedi.

MUCİZE GEREK

‘turnuvanın en kötü takımı’ unvanını pekiştiren A Milliler’in bu durumdan kurtulabilmesi için B Grubu’nda Danimarka’nın son maçında Rusya’ya 6 farklı kaybetmesi, C Grubu’nda Kuzey Makedonya’nın da Hollanda’dan en az 5 farklı yenilgi alması gerekiyor. 

2 KEZ SIFIR ÇEKEN 2. TAKIM OLDUK

Türkiye, iki farklı Avrupa Şampiyonası’nda (1996 ve 2020) 3. grup maçını da kaybederek turnuvaya veda eden ikinci ülke oldu. Diğer ülke ise 1988 ve 2000’de sıfır çeken Danimarka.

EURO 2020de 0 puanlı 3 takım içinde en kötüsü Türkiye

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