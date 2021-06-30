EURO 2020 son 16 turunun en iyi futbolcusu Simon Kjaer seçildi

Danimarka Milli Takımı ile gruplar ve son 16 turu olmak üzere toplamda 4 maçta da 11'de görev yapan 32 yaşında savunmacı, Galler maçındaki performansıyla göz doldurdu.

Danimarka'nın oynadığı tüm maçlarda takım kaptanı olarak çıkan ve savunmadaki etkili oyununun yanı sıra, saha içindeki tavrıyla da lider oyuncu özelliğini konuşturan Kjaer, son 16 turunun en iyi futbolcusu oldu.

Son 16 turundaki Danimarka-Galler maçında Bale-Ramsey ikilisine geçit vermeyen Kjaer, takımının 4-0 kazanarak bir üst tura yükselmesinde önemli pay sahiplerinden biri oldu.

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Kjaer'in, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE DE LİDER KARAKTERDİ

Simon Kjaer, 2015 - 2017 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe forması giydi. Danimarkalı futbolcu, 2015 yazında 7.5 milyon Euro karşılığında Lille'den transfer edilmişti. Kjaer, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde de sarı-lacivertli takımın saha içindeki doğal liderlerinden olmayı başarmıştı.

Sarı lacivertli formayla 88 maça çıkan Danimarkalı stoper, 5 gol atıp 2 de asist katkısı yapmıştı.

Danimarka’nın savunma oyuncusu Simon Kjaer, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 turunun en iyi futbolcusu seçildi.pic.twitter.com/SwIZerjjgG — Spor Arena (@sporarena) June 30, 2021

F.BAHÇE'NİN ÖRNEK İSMİYDİ

Simon Kjaer, iki yıl kaldığı Fenerbahçe'de taraftarların da sevgilisi haline gelmişti. Hem saha içindeki performansı, hem aile yaşantısıyla örnek bir figür olan Kjaer'i Fenerbahçeli taraftarlar çok seviyordu.

REKOR BEDELLE TRANSFER OLDU

Simon Kjaer, 2017 yazında Fenerbahçe'den Sevilla'ya 12,5 milyon Euro karşılığı transfer oldu. Bu bedel, Fenerbahçe tarihindeki satışların o dönem 3, şu anda ise 5. en yüksek satış olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe tarihindeki en yüksek bonservisli satışlar şu şekilde:

Elvir Bolic - 21 milyon Euro - Real Madrid

Vedat Muriqi - 18,5 milyon Euro - Lazio

Eljif Elmas - 16 milyon Euro - Napoli

Moussa Sow - 16 milyon Euro - Al-Ahli

Simon Kjaer - 12,5 milyon Euro - Sevilla