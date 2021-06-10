EURO 2020 şarkısı yayınlandı- İşte EURO 2020 şarkısı Bizim Çocukların sözleri

EURO 2020 şarkısı yayınlandı- İşte EURO 2020 şarkısı "Bizim Çocuklar"ın sözleri
Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ’un birlikte söylediği A Milli Takım Şarkısı "Bizim Çocuklar", TFF tarafından paylaşıldı. EURO 2020 şarkısı "Bizim Çocuklar"ın sözleri araştırma konusu oldu. İşte EURO 2020 şarkısı "Bizim Çocuklar"ın sözleri
A Milli Takımı için EURO 2020 mücadelesinde geri sayım başladı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği maçlar 9 Haziran itibariyle başlayacak.
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in 2002’de Tarkan ve Mustafa Sandal’ın hazırladığı şarkılarını çok beğendiğini söylemesinin ardından Mustafa Sandal’dan EURO 2020 şarkısı geldi. Mustafa Sandal’a EURO 2020 şarkısı "Bizim Çocuklar" için ise Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio eşlik etti.
MİLLİ TAKIM ŞARKISI EURO 2021
BİZİM ÇOCUKLAR
Seni deli gibi sevdik
Her şeyden fazla
Güneş gibi doğdun
Hep en doğru zamanda
Havaya gir de bir yüksel
Kopsun burda fırtına
Gittiğin yerde biz varız
Ölene kadar arkanda
Çünkü bizde aşk
Gerçek ve asil
Sorgu sual yok fazla
Karşımıza kim çıkarsa çıksın
Gözümüz hep yukarda
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Orda bi toplansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Şöyle bi sallansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar
Yık duvarı acıma
Yok kralın tacı da
Yok baharı kışı da
Sensin ilacı da
Bi dönsen virajı da
Kupaların yamacına
Uzansan inadına
Bizim Çocuklar!
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