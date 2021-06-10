EURO 2020 şarkısı yayınlandı- İşte EURO 2020 şarkısı Bizim Çocukların sözleri

A Milli Takımı için EURO 2020 mücadelesinde geri sayım başladı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği maçlar 9 Haziran itibariyle başlayacak.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in 2002’de Tarkan ve Mustafa Sandal’ın hazırladığı şarkılarını çok beğendiğini söylemesinin ardından Mustafa Sandal’dan EURO 2020 şarkısı geldi. Mustafa Sandal’a EURO 2020 şarkısı "Bizim Çocuklar" için ise Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio eşlik etti.

MİLLİ TAKIM ŞARKISI EURO 2021



BİZİM ÇOCUKLAR

Seni deli gibi sevdik

Her şeyden fazla

Güneş gibi doğdun

Hep en doğru zamanda

Havaya gir de bir yüksel

Kopsun burda fırtına

Gittiğin yerde biz varız

Ölene kadar arkanda

Çünkü bizde aşk

Gerçek ve asil

Sorgu sual yok fazla

Karşımıza kim çıkarsa çıksın

Gözümüz hep yukarda

Zirveye çıkalım gel birlikte

Çıkalım da olay olsun

Orda bi toplansın bayraklar

Dikelim de olay olsun

İnat diye buna derler

Görecek herkes sonunda

İnat diye buna derler

Tarih yazacak bizim çocuklar

Zirveye çıkalım gel birlikte

Çıkalım da olay olsun

Şöyle bi sallansın bayraklar

Dikelim de olay olsun

İnat diye buna derler

Görecek herkes sonunda

İnat diye buna derler

Tarih yazacak bizim çocuklar

Yık duvarı acıma

Yok kralın tacı da

Yok baharı kışı da

Sensin ilacı da

Bi dönsen virajı da

Kupaların yamacına

Uzansan inadına

Bizim Çocuklar!

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