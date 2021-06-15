EURO 2020 Macaristan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı Cüneyt Çakır yönetiyor!

F Grubunun ilk maçı olacak Macaristan-Portekiz karşılaşması, turnuvanın en zor grubu olarak heyecanla bekleniyor. Son şampiyon Portekiz ve ev sahibi Macaristan bu mücadeleyi Başkent Budapeşte’deki 67 bin 215 kişilik Puskas Arena’da oynayacak.

F Grubu açılış maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’a yardımcı hakem olarak ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun eşlik edecek. Peki heyecanla beklenen Portekiz- Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte maçın detayları…

MACARİSTAN- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu akşam gerçekleşecek olan F Grubu ilk maçı Macaristan-Portekiz maçında gözler Beşiktaş’ın eski sevilen oyuncusu Pepe ve elbette 36 yaşındaki efsane oyuncu Cristiano Ronaldo’da olacak.

Hakem Cüneyt Çakır ise EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçını yönetecek.

Merakla beklenen Macaristan-Portekiz maçı Budapeşte’deki dev stad Puskas Arena’da TSİ (Türkiye saatiyle) 19.00’da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı TRT1, TRT 4K kanallarından, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020 internet adreslerinden izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ- MACARİSTAN MUHTEMEL 11’LER

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Attila Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Holender, Roland, Adam Sallai

Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota

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