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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 00:54 | Son Güncelleme:

EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu! Edin Visca ve Hajradinovic...

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EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu! Edin Visca ve Hajradinovic...
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turunda 8 ülkenin milli takımı finale yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonaya katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off karşılaşmaları başladı.

Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya adını finale yazdırdı.

12 Kasım'da oynanacak Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Sırbistan-İskoçya ve Kuzey İrlanda-Slovakya maçlarından galip ayrılan takımlar EURO 2020 bileti alacak.

Play-off yarı final karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle:

Gürcistan-Belarus: 1-0
Kuzey Makedonya-Kosova: 2-1
Norveç-Sırbistan: 1-2 (oynanmamış kabul edilen zamanda atılan golle)
İskoçya-İsrail: 5-3 (penaltılarla)
Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti: 4-2 (penaltılarla)
Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 3-4 (penaltılarla)
Bulgaristan-Macaristan: 1-3
İzlanda-Romanya: 2-1.

Visca ve Hajradinovic kaçırdı, Bosna Hersek elendi

Kuzey İrlanda, 120 dakikası 1-1 biten maçın penaltılarında Bosna Hersek'i 4-3 mağlup etti ve EURO 2020 playofflarına adını yazdırdı. Bosna'da penaltıları kaçıran isimler Hajradinovic ve Visca oldu.

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