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EURO2020
AA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

EURO 2020 öncesi Rusya'da Kovid-19 alarmı! Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı...

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EURO 2020 öncesi Rusya'da Kovid-19 alarmı! Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Rusya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Mostovoy'un yerine, stoper Roman Evgenjev kadroya dahil edildi.

Rusya, bu akşamki Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile karşılaşacak.

EURO 2020 öncesi Rusyada Kovid-19 alarmı Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı...

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