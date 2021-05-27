Euro 2020 maçları ne zaman başlıyor? İşte Milli Takım aday kadro
Milli takım, EURO 2020 öncesi hazırlık döneminde 3 özel maç yapacak. Milliler Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Peki, Euro 2020 maçları ne zaman başlıyor?
Milli takım, 2 Haziran'da ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'dan Almanya'ya hareket edecek. Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milliler, 3 Haziran'da EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile Paderborn Stadı'nda TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).