EURO 2020 İtalya- İngiltere finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2020 final maçı tarihi

EURO 2020’nin Avrupa Futbol Şampiyonu bu akşam belli oluyor. Turnuvanın gözde takımlarından İtalya ve İngiltere’nin kıyasıya mücadelesini izleyeceğimiz finalinde dünya bu maça kilitlendi. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği EURO 2020 finali ne zaman? İtalya- İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

İTALYA- İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 İtalya İngiltere final maçı bu akşam saat 22.00'de Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele; TRT 1, TRT 4K, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

İTALYA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnaruma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Veratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane

İTALYA - İNGİLTERE FİNAL MAÇININ HAKEMİ KİM?

EURO 2020’de final maçının hakemi Hollandalı hakem Björn Kuipers olacak. Björn Kuipers'in yardımcılıklarını kendi gibi Hollandalı olan Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise İspanyol Carlos Del Cerro Grande sahada görev alacak. Kuipers, Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek ilk Hollandalı hakem olması bakımından da önemli bir detay olarak tarihe geçiyor.