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Spor Arena
Haber Giriş: 25.05.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

EURO 2020 grupları nasıl şekillendi? Hangi ülke hangi grupta?

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EURO 2020 grupları nasıl şekillendi? Hangi ülke hangi grupta?

EURO 2020 grupları pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Turnuvaya çok az bir süre kala futbolseverler tarafından gruplarda yer alan ülkeler ve takımlar merak edilmeye başlandı. Peki, EURO 2020 grupları nasıl şekillendi? Euro 2020'de hangi ülke hangi grupta? İşte, o bilgiler

Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra beşinci kez mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008'de yarı final oynayarak yakalamıştı.

24 takımın mücadele edeceği EURO 2020 grupları şu şekilde olacak;

EURO 2020 A GRUBU

TakımlarOGBMAYP
1.GALLER0000000
2.İSVİÇRE0000000
3.İTALYA0000000
4.TÜRKİYE0000000

EURO 2020 B GRUBU

TakımlarOGBMAYP
1.BELÇİKA0000000
2.DANİMARKA0000000
3.FİNLANDİYA0000000
4.RUSYA0000000

EURO 2020 C GRUBU

TakımlarOGBMAYP
1.AVUSTURYA0000000
2.HOLLANDA0000000
3.KUZEY MAKEDONYA0000000
4.UKRAYNA0000000

EURO 2020 D GRUBU

TakımlarOGBMAYP
1.ÇEK CUMHURİYETİ0000000
2.HIRVATİSTAN0000000
3.İNGİLTERE0000000
4.İSKOÇYA0000000

EURO 2020 E GRUBU

TakımlarOGBMAYP
1.İSPANYA0000000
2.İSVEÇ0000000
3.POLONYA0000000
4.SLOVAKYA0000000

EURO 2020 F GRUBU

TakımlarOGBMAYP
1.ALMANYA0000000
2.FRANSA0000000
3.MACARİSTAN0000000
4.PORTEKİZ
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