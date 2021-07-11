EURO 2020 finalinde hangi takım gülecek? İngiltere'nin İtalya karşısında galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

İTALYA

- A Milli Takımımız'ın da yer aldığı A Grubu'nda turnuvaya başlayan İtalya, grubu gol yemeden bitirdikten sonra "Son 16" turunda Avusturya'yı uzatmalarda geçebilmişti.

- Çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde de İspanya'yı kupa dışına iten İtalyanlar'da Leonardo Spinazzola dışında eksik yok.

- Turnuvanın en dikkat çeken sol bek performanslarından birine imza atan Spinazzola yerine, yarı finalde İspanya karşısında olduğu gibi bir kez daha Emerson Palmieri forma giyecek.

- İlk 11'de sürpriz yok, en ileride Ciro Immobile yer alacak. Kanatlarda desteği Federico Chiesa ve Lorenzo Insigne verecek.

- Orta alandaki ağır yükü yine "Barella, Jorginho & Verratti" üçlüsü çekecek. Savunmanın merkezinde ise "Bonucci & Chiellini" olacak.

İNGİLTERE

- Sadece çeyrek finaldeki Ukrayna maçı için Roma seyahati yapan İngiltere, finale gelene kadar çıktığı diğer 5 karşılaşmayı Londra'da oynadı.

- TD Gareth Southgate turnuvanın genelinde savunma ağırlıklı oynatmakla eleştirildi ancak üst üste 5 kez büyük turnuvalara yarı finalde veda edip 1966'dan sonra ilk kez finalde boy gösterme hakkı kazandılar.

- Raheem Sterling'in soldan merkezdeki Harry Kane ile kurduğu hücum uyumu, orta alanda Declan Rice ve Kalvin Phillips'in oluşturduğu dinamo orta saha düzeni onları buraya kadar getirdi.

- Harry Maguire'in stopere, Luke Shaw'un da sol beke geçişiyle savunma da gayet güzel oturdu.

- Son antrenmanda sakatlanan Phil Foden'ın durumu maç saati netleşecek, onun dışında takımda eksik yok.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya'nın EURO 2020'de oynadığı 6 maçın 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. (1'i uzatmada)

- İngiltere'nin EURO 2020'de oynadığı 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 10 gol)

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İtalya'nın en önemli hücum silahı Ciro Immobile'nin milli formayla attığı goller! İzleyelim...