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Futbol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

EURO 2020 finali Wembley'den alınabilir

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EURO 2020 finali Wembley'den alınabilir

İngiltere'nin Covid-19 pandemisinden dolayı uyguladığı karantina kuralları, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı final ve finallerinin bu ülkeden alınma ihtimalini gündeme getirdi.

Normal programa göre; EURO 2020’nin yarı final karşılaşmaları 6-7 Temmuz tarihlerinde, dev turnuvanın finali ise 11 Temmuz’da Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

Ancak İngiltere’de pandemiye karşı alınan önlemler, maçlar için Londra’ya gelecek olan herkesin 10 gün karantinaya alınmasını gerektiriyor.

Bu durumun finalleri tehlikeye soktuğu ve sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü. Öte yandan Wembley’den alınırsa, finalin Budapeşte’de oynanabileceği belirtildi.

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