EURO 2020 finali Wembley'den alınabilir

Normal programa göre; EURO 2020’nin yarı final karşılaşmaları 6-7 Temmuz tarihlerinde, dev turnuvanın finali ise 11 Temmuz’da Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

Ancak İngiltere’de pandemiye karşı alınan önlemler, maçlar için Londra’ya gelecek olan herkesin 10 gün karantinaya alınmasını gerektiriyor.

Bu durumun finalleri tehlikeye soktuğu ve sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü. Öte yandan Wembley’den alınırsa, finalin Budapeşte’de oynanabileceği belirtildi.