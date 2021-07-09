EURO 2020 final maçı ne zaman? İşte İtalya-İngiltere maçının ayrıntıları

EURO 2020'de İtalya ile İngiltere arasında Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasında nefesler tutulacak. Avrupa'nın iki devinin karşı karşıya geleceği kritik maçta her iki ekip de sahadan galip ayrılmak ve kupayı ülkesine armağan etmek istiyor. İşte İtalya-İngiltere maçının ayrıntıları...

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile İtalya 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de kupa maçına çıkacak.

Müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

İtalya ile İngiltere arasında oynanacak final maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

Kuipers'in yardımcıları yine Hollanda'dan Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra olacak. Maçın dördüncü hakemi ise İspanyol Carlos Del Cerro Grande.

Kariyerinde UEFA organizasyonlarında 6 kez final maçında düdük çalan Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde görev yapacak ilk Hollandalı hakem olacak.