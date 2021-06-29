EURO 2020 eşleşme ağacı: İşte, çeyrek final eşleşmeleri ile karşılaşacak takımlar
EURO 2020 Çeyrek Final eşleşmeleri büyük oranda belli oldu. Bugün oynanacak son iki karşılaşma ile birlikte netlik kazanacak olan çeyrek final eşleşmeleri, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Peki, EURO 2020 eşleşme ağacı içerisinde hangi takımlar yer alıyor? İşte, pek çok sürpriz takımı içerisinde barındıran EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri
EURO 2020 eşleşmeleri belli oldu. İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve bugün oynanacak karşılaşmalardan çıkacak galiplerden oluşacak olan EURO 2020 eşleşmeleri, çeyrek finale çıkan takımları niteleyecek. Peki, EURO 2020 eşleşme ağacı içerisinde hangi takımlar var? İşte, o detaylar
EURO 2020 EŞLEŞME AĞACI: ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
2 Temmuz Cuma günü oynanacak mücadeleler;
19.00 İsviçre-İspanya
22.00 Belçika-İtalya
3 Temmuz Cumartesi günü oynanacak mücadeleler;
19.00 Çek Cumhuriyeti-Danimarka
22.00 İsveç-Ukrayna/İngiltere-Almanya maçının galibi
Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Final ise 11 Temmuz'da oynanacak.