EURO 2020 eşleşme ağacı: İşte, çeyrek final eşleşmeleri ile karşılaşacak takımlar

EURO 2020 eşleşmeleri belli oldu. İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve bugün oynanacak karşılaşmalardan çıkacak galiplerden oluşacak olan EURO 2020 eşleşmeleri, çeyrek finale çıkan takımları niteleyecek. Peki, EURO 2020 eşleşme ağacı içerisinde hangi takımlar var? İşte, o detaylar

EURO 2020 EŞLEŞME AĞACI: ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

2 Temmuz Cuma günü oynanacak mücadeleler;

19.00 İsviçre-İspanya

22.00 Belçika-İtalya

3 Temmuz Cumartesi günü oynanacak mücadeleler;

19.00 Çek Cumhuriyeti-Danimarka

22.00 İsveç-Ukrayna/İngiltere-Almanya maçının galibi

Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Final ise 11 Temmuz'da oynanacak.