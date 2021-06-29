MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriEURO 2020 eşleşme ağacı: İşte, çeyrek final eşleşmeleri ile karşılaşacak takımlar
GeriSpor EURO 2020 eşleşme ağacı: İşte, çeyrek final eşleşmeleri ile karşılaşacak takımlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 29.06.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

EURO 2020 eşleşme ağacı: İşte, çeyrek final eşleşmeleri ile karşılaşacak takımlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EURO 2020 eşleşme ağacı: İşte, çeyrek final eşleşmeleri ile karşılaşacak takımlar

EURO 2020 Çeyrek Final eşleşmeleri büyük oranda belli oldu. Bugün oynanacak son iki karşılaşma ile birlikte netlik kazanacak olan çeyrek final eşleşmeleri, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Peki, EURO 2020 eşleşme ağacı içerisinde hangi takımlar yer alıyor? İşte, pek çok sürpriz takımı içerisinde barındıran EURO 2020 çeyrek final eşleşmeleri

EURO 2020 eşleşmeleri belli oldu. İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve bugün oynanacak karşılaşmalardan çıkacak galiplerden oluşacak olan EURO 2020 eşleşmeleri, çeyrek finale çıkan takımları niteleyecek. Peki, EURO 2020 eşleşme ağacı içerisinde hangi takımlar var? İşte, o detaylar 

EURO 2020 EŞLEŞME AĞACI: ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

2 Temmuz Cuma günü oynanacak mücadeleler;

19.00 İsviçre-İspanya
22.00 Belçika-İtalya

3 Temmuz Cumartesi günü oynanacak mücadeleler;

19.00 Çek Cumhuriyeti-Danimarka
22.00 İsveç-Ukrayna/İngiltere-Almanya maçının galibi

Yarı final mücadeleleri 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Final ise 11 Temmuz'da oynanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi