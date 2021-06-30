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Spor Arena
Haber Giriş: 30.06.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

EURO 2020 çeyrek final maçları ne zaman? İşte maç programı

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EURO 2020 çeyrek final maçları ne zaman? İşte maç programı

EURO 2020 çeyrek final maçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Peki, EURO 2020 çeyrek final maçları ne zaman?

Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı. Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:

2 Temmuz Cuma:

19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)

22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)

3 Temmuz Cumartesi:

19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)

22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)

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