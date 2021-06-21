EURO 2020 C Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Hollanda, Kuzey Makedonya karşısında! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

KUZEY MAKEDONYA

- Üçlü savunma, kalabalık orta saha, ileride "kurt golcü" Goran Pandev... Kuzey Makedonya belki gruptaki ilk iki maçında puan çıkartamadı ama sahaya yüreğini koyma konusunda bizleri hiç yanıltmadı.

- TD Igor Angelovski kalede Stole Dimitrievski'den ve önündeki Darko Velkovski ile Visar Musliu'dan kolay kolay vazgeçmez.

- Sağ tarafta Boban Nikolov, sol tarafta da Ezgjan Alioski izlemeye devam ederiz.

- Orta alanda ağır yükü Arijan Ademi çekerken, ona Enis Bardhi ve Eljif Elmas yardım eder.

- Angelovski, Ukrayna maçının devresine 2-0 geride girince orta alandan iki isim çıkartıp Pandev'in sağına ve soluna iki isim yerleştirip bir anda 4-3-3'e dönmüş ve bizlere muhteşem bir ikinci yarı izlettirmişti.

- Cesur oyunuyla, geri adım atmayan performansıyla elense de Kuzey Makedonya turnuvada bazı takımlardan daha çok iz bıraktı diyebiliriz.

HOLLANDA

- Hollanda ise Ukrayna ve Avusturya galibiyetleri sonrası C Grubu'nun lideri olarak bir üst tura çıkmayı garantilemişti.

- TD Frank de Boer ilk 11'de bazı değişiklikler yapacak ama İtalya'nın Galler karşısına çıktığı gibi 5-6 kişilik bir rotasyon da beklenmiyor. "Rakibi ciddiye alıyoruz, kaybedecek bir şeyleri olmadığı için oldukça cesaretli sahaya çıkacaklardır. Biz de kendi oyunumuzdan ödün vermeyeceğiz..." dedi.

- Hatta antrenman sırasında basına sızan bir taktik kağıdında Ryan Gravenberch ile Donyell Malen'in ilk 11 başlayacakları yazıyordu.

- Sol tarafta Patrick van Aanholt, ortada Georginio Wijnaldum devam edecek. En ileride de Memphis Depay göreceğiz.

- İlk iki maçın tartışmasız en öne çıkan ismi Denzel Dumfries için kesin bir bilgi yok. Dinlendirilebilir...

- İlk maçı sakatlığı nedeniyle pas geçip ikinci maçta oynayan Matthijs de Ligt için de maç saatini bekleyeceğiz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kuzey Makedonya'nın son 7 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Hollanda son 6 maçını kaybetmedi. (5 galibiyet - 1 beraberlik)

- Kuzey Makedonya milli forması altında son maçına çıkacak olan Goran Pandev, iki takımın bundan 12 yıl 2 ay 20 gün önce karşılaştığı maçta da sahne almıştı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 C Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hollanda kazanır" oldu!

%51'lik kesim ilk iki maçta fire vermeyen Hollanda'dan, Kuzey Makedonya karşısında da galibiyet bekliyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Sağdan sola çekiş ve muhteşem bir plase! Hollanda'nın 2002'li genç yıldızı Ryan Gravenberch'ten klas bir gol...