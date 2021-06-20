EURO 2020: Bugün hangi maçlar var? 20 Haziran Pazar, günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’nda bugün dört güçlü rakibin var gücüyle mücadele edeceği 2 maç karşılaşması futbolseverleri bekliyor. İşte, A Milli Futbol Takımımızın da içlerinde bulunduğu bugün, 20 Haziran Pazar günü 2020 Euro’da oynanacak olan maçlar ve yayın bilgileri.

20 HAZİRAN 2021 PAZAR- EURO 2020’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00: Türkiye - İsviçre (A Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: İtalya - Galler (A Grubu) - > TRTSPOR - TRT 4K /