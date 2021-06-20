EURO 2020: Bugün hangi maçlar var? 20 Haziran Pazar, günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken birbirinden güçlü milli takımlar yeşil sahada kıyasıya bir mücadele sergiliyor. Tam 12 ülkede gerçekleştirilen turnuvada 20 Haziran Pazar günü itibariyle grup maçlarının sonuna gelinmiş durumda. Bu akşam A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı A Grubunda heyecanlı karşılaşmalar yaşanacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği 20 Haziran Pazar günü Euro 2020 maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları…
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’nda bugün dört güçlü rakibin var gücüyle mücadele edeceği 2 maç karşılaşması futbolseverleri bekliyor. İşte, A Milli Futbol Takımımızın da içlerinde bulunduğu bugün, 20 Haziran Pazar günü 2020 Euro’da oynanacak olan maçlar ve yayın bilgileri.
20 HAZİRAN 2021 PAZAR- EURO 2020’DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19:00: Türkiye - İsviçre (A Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /
19:00: İtalya - Galler (A Grubu) - > TRTSPOR - TRT 4K /