EURO 2020 başlıyor! İtalya-Türkiye maçı öncesinde birbirinden özel konuklar Spor Arena'da
Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'nin tüm heyecanı Spor Arena'da olacak. Kritik maç öncesi birbirinden özel konuklar, Türkiye-İtalya mücadelesini değerlendirdi...
EURO 2020 heyecanı Spor Arena'da yaşandı... Turnuvanın açılış maçı olan Türkiye-İtalya mücadelesi öncesi Banu Yelkovan, eski milli futbolcu Yasin Öztekin ve turnuvayı yerinden takip eden muhabirimiz Ali Naci Küçük, Uğur Yapıcı moderatörlüğünde yorumlarıyla sizlerle oldu
A Milli Futbol Takımımızın da mücadele ettiği turnuvadan canlı bağlantılar, özel röportajlar ve dikkat çeken detaylar turnuva boyunca Spor Arena'da olacak.
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