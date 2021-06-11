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GeriFutbol EURO 2020 başlıyor! İtalya-Türkiye maçı öncesinde birbirinden özel konuklar Spor Arena'da
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Futbol
Haber Giriş: 11.06.2021 - 21:39 | Son Güncelleme:

EURO 2020 başlıyor! İtalya-Türkiye maçı öncesinde birbirinden özel konuklar Spor Arena'da

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Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'nin tüm heyecanı Spor Arena'da olacak. Kritik maç öncesi birbirinden özel konuklar, Türkiye-İtalya mücadelesini değerlendirdi...

EURO 2020 heyecanı Spor Arena'da yaşandı... Turnuvanın açılış maçı olan Türkiye-İtalya mücadelesi öncesi Banu Yelkovan, eski milli futbolcu Yasin Öztekin ve turnuvayı yerinden takip eden muhabirimiz Ali Naci Küçük, Uğur Yapıcı moderatörlüğünde yorumlarıyla sizlerle oldu

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A Milli Futbol Takımımızın da mücadele ettiği turnuvadan canlı bağlantılar, özel röportajlar ve dikkat çeken detaylar turnuva boyunca Spor Arena'da olacak.

EURO 2020 başlıyor İtalya-Türkiye maçı öncesinde birbirinden özel konuklar Spor Arenada

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