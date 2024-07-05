×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

EURO 2008'in kahramanları Hürriyet'e konuştu: 'Biz bitti demeden bitmez' dedik, sıra 'Bizim Çocuklar'da

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Türkiye#Milli Takım
EURO 2008in kahramanları Hürriyete konuştu: Biz bitti demeden bitmez dedik, sıra Bizim Çocuklarda
İsmail ERSüleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:00

EURO 2008'de tarih yazan A Milli Takım'ın yıldızları Semih Şentürk, Gökdeniz Karadeniz, Mehmet Topal ve Tuncay Şanlı, EURO 2024'te çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda maçı öncesi Hürriyet'e açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Türk futbol tarihinin milli takımlar düzeyinde en başarılı performanslarına önce 2002 Dünya Kupası'nda sonra 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elde edilen 3.'lüklerle imza attı. Şimdi 16 yıl aradan sonra yeniden çeyrek finale yükselme başarısını gösterdiğimiz EURO 2024'te yeniden bir tarih yazmanın arefesindeyiz.

KAHRAMANLAR KONUŞTU

‘Bizim Çocuklar’ yarın Berlin’de Hollanda ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek. EURO 2008’in tarih yazan efsane kadronun oyuncuları hem ikonik bir geri dönüşe imza attığımız çeyrek finaldeki Hırvatistan mücadelesinin atmosferini anlattılar hem de yarınki maçla ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Gözden KaçmasınHiddinkten Hollanda - Türkiye maçı için çarpıcı yorum: Sorun yaşamayızHiddink'ten Hollanda - Türkiye maçı için çarpıcı yorum: Sorun yaşamayızHaberi görüntüle

"O GÜN 119. DAKİKADA GOLÜ YEDİK ANCAK TUNCAY ŞANLI BİZİ YENİDEN MOTİVE ETTİ"

SEMİH ŞENTÜRK: EURO 2008 bizim için çok özel ve bambaşka bir turnuvaydı. Çok güzel bir arkadaşlık, dostluk, ağabeylik vardı. Gruptaki maçlardan “Biz bitti demeden, bitmez” felsefesiyle kazandık. Gerçekten de bitmedik.

Haberin Devamı

Hırvatistan maçına gelirsek o maça da çok yüksek moralle çıktık, o maç da bizim için geri dönüşlerin maçı oldu. O maç ülkemiz adına hiç unutulmayacak maçlardan birisidir. Son saniye attığım gol benim için de unutulmaz elbette.

Oyuna sonradan girdiğim ve gol atacağımı hissetmiştim ama 119’da golü yiyince maç değişti tabi. Fakat Tuncay Şanlı topu aldı ve “Hadi arkadaşlar maç daha bitmedi. Biz ‘Bitti’ demeden de bitmeyecek” dedi. Tekrar motive olmuştuk. Rüştü (Reçber) ağabeyin uzun topunda benim golü atmamla inanılmaz bir atmosfer oluştu. O maçı da attığım golü de hiç unutamam.

EURO 2008in kahramanları Hürriyete konuştu: Biz bitti demeden bitmez dedik, sıra Bizim Çocuklarda

"HOLLANDA ÇEYREK FİNALİ BİZİM EURO 2008'DEKİ HIRVATİSTAN MAÇI GİBİ GEÇECEK"

Bugün milli takımımız da benzer işlere imza atıyor. Onlar da gruplardan bizim gibi aynı gol aynı puan ve aynı averajla çıktılar. Bence bu Avrupa Futbol Şampiyonası’nın en iyi takımlarından biri Avusturya idi ve eledik. Şimdi sırada Hollanda var.

Bence Hollanda maçı bizim 2008’deki Hırvatistan maçı gibi geçecek. ‘Bizim çocuklar’ inandıkları hedeflerine Hollanda’yı eleyerek varmak isteyeceklerdir. Biz onların destekçisiyiz. Bütün dualarımız onlarla olacak.

Haberin Devamı

"ÇEYREK FİNAL MAÇIYDI AMA FİNAL HEYECANI YAŞAMIŞTIK"

GÖKDENİZ KARADENİZ: 2008 Avrupa Şampiyonasında çeyrek final maçı öncesi final heyecanı yaşadık. Penaltılar finaldi. Hırvatlar çok güçlü ve hırslıydı. Favori gösteriliyordu ama biz inanmıştık. Nihat Kahveci, Semih Şentürk olağanüstü efor sarf ettiler. Sahada bize verilen görevi yerine getirdik. Şu anki milli takım ile aynı duyguları yaşıyorum. Tüm oyuncular Avusturya karşısında yürekten oynadılar. Aynı performans Hollanda önünde de gerçekleşecektir.

EURO 2008in kahramanları Hürriyete konuştu: Biz bitti demeden bitmez dedik, sıra Bizim Çocuklarda

"BİZDEKİ İNANMIŞLIK ŞİMDİ DE VAR"

MEHMET TOPAL: 2008 ruhunu şu anda milli takım oyuncuları taşıyorlar. Hırs, tempo, mücadele takımdaşlık ne arasan var. 2008’de teknik direktörümüz Fatih Terim ile olağanüstü hazırlanmıştık. Hırvatistan karşısına kale gibi çıktık. Sahaya çıkmadan Hırvaristan’ı yeneceğimize inanmıştık. Aynı inanmışlığı şu an ki kadroda görüyorum.

Haberin Devamı

"O TAKIMDA HARİKA BİRLİKTELİK VAR"

TUNCAY ŞANLI: Portekiz karşısında yenilmiştik ama morallerimizden bir şey kaybetmedik. İsviçre, Çekya ve Hırvatistan maçlarını bugünkü milli takım gibi yürekten oynayarak kazanırken yaşadığımız heyecanı görüyorum. Her şeyden önemlisi takımdaşlığı iyi olan kazanıyor.

Türk Milli Takımı’nda bu ışık ve enerji devam edecek. O dönem çok güçlü kadromuz vardı şimdi aynı fotoğrafı izliyorum, duygulanıyorum.

Şu an takım içinde harika bir birliktelik var. Başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere tüm futbolcular formda. Hollanda maçı bana göre diğer maçlardan çok daha kolay geçecek ve adımızı yarı finale yazdıracağız.

EURO 2008in kahramanları Hürriyete konuştu: Biz bitti demeden bitmez dedik, sıra Bizim Çocuklarda

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Türkiye#Milli Takım

BAKMADAN GEÇME!