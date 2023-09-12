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EURO 2008’in efsaneleri Ersen Martin için birleşti

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#Ersen Martin#Futbol#EURO 2008
EURO 2008’in efsaneleri Ersen Martin için birleşti
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 07:00

2008 Avrupa Şampiyonası’nda ay yıldızlı formayı giyen eski futbolcular, meslektaşlarına yardım eli uzatıyor. EURO 2008’de karşılaştıkları İsviçre Milli Takımı oyuncuları ile geçtiğimiz cumartesi günü Lozan’da depremzedeler yararına özel maç yapan efsaneler, bu kez Ersen Martin için bir araya gelme kararı aldı. Önümüzdeki ilk milli maç arasında (9-16 Ekim haftası) oynanacak yardım organizasyonunda, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın liderliğinde iki takım karşı karşıya gelecek.

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Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine sahne olan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2008), 11 Haziran 2008’de oynanan Türkiye-İsviçre maçında karşılaşan iki takımın oyuncuları, 15 yıl aradan sonra bu kez bir yardım maçında karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz cumartesi günü İsviçre’nin Lozan kentinde oynanan ve tüm geliri depremzedelere bırakılan karşılaşmada son derece güzel görüntüler yaşandı. İki takımın oyuncuları el ele, kol kola sahaya çıktı. 6 Şubat’taki depremler sonrası Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına katılan İsviçreli arama kurtarma ekibinin üyeleri sahaya çağrılarak onore edildi. Seremoninin ardından oynanan dostluk maçında 2-2 berabere kalan takımlar, yine alkışlar eşliğinde sahayı terk etti.

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UÇAKTA ESKi GÜNLERi YAD EDiP DUYGULANDILAR 

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EURO 2008’de üçüncülük kürsüsüne çıkarak efsaneleşen eski futbolcuların İstanbul’a dönüş yolculuğu anıların tazelendiği duygu dolu anlara sahne oldu. Komik hatıralar, espriler, kahkahalar havada uçuştu. Emre Belözoğlu’ndan Arda Turan’a, Volkan Demirel’den Nihat Kahveci’ye kadar hepsi son derece samimi ve candandı. Arada tabii herkesi hüzünlendiren olaylar da anlatıldı. Özellikle de inanılmaz şanssızlıklar sonucu 3-2 kaybedilen yarı finaldeki Almanya maçının üzüntüsü hâlâ ilk günkü gibi hafızalardaydı.

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22 ŞUBAT’TAN BU YANA HASTANEDE YATIYOR

Yol boyu süren sohbette söz 22 Şubat’ta geçirdiği aort yırtılması sonucu hastanede yatağa bağımlı durumda yatan eski futbolcu Ersen Martin’in durumuna da geldi. Ailesi dahil kimsenin sahip çıkmadığı, Romatem Hastanesi’nde yatan Ersen için neler yapılabileceği konuşuldu. Sonuçta aynı ekip bir yardım maçı düzenleme konusunda söz birliğine vardı. Buna göre önümüzdeki ilk milli maç arasında yani 9-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da, tüm geliri Ersen Martin’in tedavisinde kullanılmak üzere özel bir karşılaşma yapılacak.

Yeri ve tarihi daha sonra netleşecek bu maçta Emre Belözoğlu ile Arda Turan’ın liderliğinde iki takım karşı karşıya gelecek. Belözoğlu, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’nin eski ve yeni futbolcularından oluşacak bir kadro kuracak. Turan da Galatasaraylı isimlerin ağırlıkta olduğu bir takımla sahaya çıkacak.

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BU ORGANiZASYONLAR ÖRNEK OLMALI

Emre Belözoğlu ve Arda Turan sadece takımları oluşturmakla kalmayıp, futbol camiasının önde gelenleri ile görüşerek, Ersen Martin için düzenlenecek karşılaşma için destek isteyecek. Biz de bu vesileyle hepimizin gönlünde özel bir yeri bulunan EURO 2008 kadrosunu gönülden kutluyor ve bu tür organizasyonların örnek olmasını ve devam etmesini diliyoruz.

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#Ersen Martin#Futbol#EURO 2008

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