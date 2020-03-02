Eti'den Sümeyye Boyacı'ya büyük destek

Türkiye’nin lider gıda üreticilerinden Eti, paralimpik yüzme dalında başarılarıyla ülkemizi gururlandıran Mili Yüzücü Sümeyye Boyacı’yı destekleme kararı aldı.



Eti’nin “Sen Gençsin, Güç Sensin” projesi kapsamında destek verdiği Sümeyye Boyacı, Portekiz’de düzenlenecek 2020 Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ve Tokyo’da düzenlenecek Dünya Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek. Daha önce dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu olma başarılarını gösteren Milli sporcu, Tokyo, Singapur ve Almanya’da da çeşitli turnuvalara katılacak. Eti, Sümeyye Boyacı’ya 2020 sonuna kadar katılacağı tüm yarışlarda maddi ve manevi destek sağlayacak.



Eti Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, Sümeyye Boyacı’nın sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Gerçekten istenildiği takdirde hayallerin gerçeğe dönüşebildiği, mucizelerin gerçekleştiği bir dünyada yaşıyoruz. İnandığı yolda kararlılıkla yürüyen ve engelleri aşarak büyük başarılar elde eden Sümeyye Boyacı da, bu bakımdan mucizenin ta kendisidir. Hayallerinin peşinde koşan ve bu uğurda azimle çalışan gençlerimizi yürekten destekliyoruz. Eskişehir’de doğup adını dünyaya duyuran Sümeyye’nin başarılarıyla iftihar ediyor, Olimpiyat yolunda kendisi ile birlikte yürüyecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimize sahip oldukları potansiyel ile ilgili farkındalık yaratmak için; o mucizeleri önlerine koyabilmek lazım ki, hayallerine ulaşmak için azim ve cesaretle çalışmaktan asla vazgeçmesinler. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Sen Gençsin, Güç Sensin Sosyal Sorumluluk Projemizin temel amacı da budur.”



Aynı zamanda Eti Sosyal Bilimler Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi olan Sümeyye Boyacı ise şöyle konuştu: “Yüzmeye henüz 5 yaşındayken başladım. Yüzerken kendimi çok özgür hissediyorum. Bir balık gibi hissediyorum. Kendi yaşam alanım gibi oluyor. Önemli bir sorumluluğum var. Ülkem bana çok güveniyor. Ben de bu sorumluluğumu yerine getirmek için çok çalışıyorum. Bende emeği olan kişilerin emeğini boşa çıkarmamak için büyük gayret sarf ediyorum. İnsanların bana olan desteği benim için çok kıymetli. Bu anlamda Eti’nin desteğini de çok önemsiyorum. ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ projesinin bir parçası olmak, benim için büyük gurur ve mutluluk. Kendilerine bana duydukları güven için çok teşekkür ediyorum. Bu güveni boşa çıkarmamaya çalışacağım. Katılacağım yarışlarda bayrağımızı dalgalandırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.”



Sen Gençsin Güç Sensin Sosyal Sorumluluk Projesi



Eti ve TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) tarafından 2019 yılında başlatılan proje, hayallerinin peşinden koşan, mücadeleci, hedefinden şaşmayan, hikayesi ile diğer gençlere cesaret ve ilham verecek gençleri desteklemek ve daha nicelerini bu yolda teşvik etmek amacını taşıyor.



Proje kapsamında, alanlarında etkili isimlerin bulunacağı bir Danışma Kurulu oluşturulacak. Danışma Kurulu, TOG gönüllü ekiplerinin Türkiye genelinde tespit edeceği 15-25 yaş aralığında olan ve “hayallerinin peşinden giden” gençleri değerlendirecek. “Bilim’, ‘kültür/sanat’, ‘spor’ ve ‘sosyal sorumluluk’ alanlarında en başarılı bulunan 16 genç, ‘Sen Gençsin Güç Sensin’ projesinin kanatları altında başarı yolculuğuna çıkacak. Dört farklı kategoride seçilecek dörder gence Eti tarafından hibe ve mentorluk desteği sağlanacak.