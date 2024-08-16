ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali’nde geri sayım başladı

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Eskişehir ile özdeşleşerek markalaşan ve bu yıl 24-25 Ağustos günlerinde yapılacak ETi Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali’nin tanıtım toplantısı Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu’nda gerçekleştirildi.

ETi Lifalif’in ana sponsorluğunda düzenlenecek 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yapılacak.

Organizasyonun basın lansmanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ETi Tedarik Zinciri ve Kalite Güvence Başkanı Engin Çölova ve İkiyirmiüç Event Organizasyon kurucusu Ozan Demir’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl 35 farklı şehir ve 10 farkı ülkeden, yaklaşık 2 bin 500 koşucunun katıldığı organizasyona, bu yıl 3 bine yakın koşuseverin katılması bekleniyor.

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“Uluslararası bir maratona ev sahipliği yapmak gurur verici”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ünlüce, konu hakkında şöyle konuştu:

“Maratonumuz 24 Ağustos’ta Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’mızda başlayacak. 24’ünde yine çok güzel festival ve şölen havasında geçecek. Asıl maraton koşumuz 25 Ağustos’ta sabah Masal Şatosu’nun önünden başlayacak. Sporcularımız Eskişehir’in en güzel noktalarından ve en önemlisi trafiğe kapalı olacak olan Kanlıkavak Parkı’ndan yine tarihi Odunpazarı bölgemizden geçerek koşuyu tamamlamış olacaklar. Koşu iki parkurdan oluşacak. Uluslararası bir maratona Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmak son derece gurur verici. Bu sene maratonumuzun ana sponsorluğunu şehrimizin en güçlü firmalarından ETİ grubu üstlendi. Kendilerine de başta Firuzhan Kanatlı olmak üzere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten Eskişehir’e çok yakışan bu maratona yine Eskişehir’e çok yakışan ETİ firmasının sponsor olması da bizim için ayrıca çok kıymetli ve değerli.”





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“ETi olarak iyi yaşama öncülük ediyoruz”

ETi Lifalif olarak iyi yaşama önem verdiklerini, kaliteli protein kaynağını, en üst kalite ve en güvenilir tedarik zinciri ile tüketicilerine sunduklarını ifade eden ETi Tedarik Zinciri ve Kalite Güvence Başkanı Engin Çölova ise şunları söyledi:

“ETi Litalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Eskişehir’de doğan bir marka olarak kentimizde sanattan spora kadar her alanda katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. En önemli misyonlarımızdan birisi, Türkiye’de iyi yaşama öncülük etmek. Bu doğrultuda da ETi Lifalif olarak desteklediğimiz yarı maratonun, bu yılki isim sponsoru olduğumuz için de son derece mutluyuz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 bin 500 koşucu bu organizasyonda yarışmıştı. Bu seneyse 3 bine yakın koşusever, burada araçsız ve trafiksiz bir parkurda yarışma imkânı bulacak. 7’den 70’e herkesin keyifli zaman geçirebileceği, spor ve eğlencenin bir arada olacağı bu önemli organizasyonun gerçekleştirilmesine vesile olan başta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı’mız Sayın Ayşe Ünlüce’ye ve organizasyonun gerçekleşmesi için emek veren herkese teşekkür ediyoruz.”

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“Kadın koşucu yüzdesinin en yüksek olduğu maratonlardan biri”

Yarışa dair bilgiler veren İkiyirmiüç Event Organizasyon kurucusu Ozan Demir, 21 km koşusunda bin 450, 10 km koşusunda ise bin 50 sporcunun yarışacağını belirterek, “19 farklı ülkeden koşucu, yarışta yer alacak. Sporcuların yüzde 34’ü kadın, yüzde 66’sı ise erkek koşuculardan oluşuyor. Kadın koşucu oranının en yüksek olduğu maratonlardan birini gerçekleştirmenin mutluğunu yaşıyoruz. Etkinliğin başlamasına kısa bir süre kala bizler de çok heyecanlıyız. Bu yılki yarışın ana sponsoru olan ETİ’ye de teşekkür etmek istiyorum. Eskişehir ile özdeşleşen, böylesine önemli bir markanın sponsor desteği büyük önem arz ediyor. Umarım yine herkes için çok keyifli bir organizasyon olur” dedi.