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Etebo, Saracchi ve Diagne ilk 11’de, Taylan belirsiz...
Alanyaspor maçı öncesi Saracchi, Emre Akbaba, Etebo ve Taylan’ın sakatlıklarının iyileşmesi, Fatih Terim’in yüzünü güldürdü.
Galatasaray Teknik Direktörü, yarınki karşılaşmada Saracchi ve Etebo’yu 11’de oynatıp, Akbaba’yı hamle oyuncusu olarak kenarda oturtmayı planlıyor.
Taylan konusundaki kararını maç saatine bırakan Terim, santrforda ise büyük olasılıkla Diagne’ye şans verecek.
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