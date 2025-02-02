Estrela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

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Benfica, Portekiz Süper Ligi 20. haftada Estrela deplasmanına konuk oluyor. Bruno Lage'nin ekibi geçtiğimiz haftalarda çıktığı 19 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica, son maçını Casa Pia ile oynadı ve 3-1 mağlup oldu. Diğer taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun maça ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte Estrela-Benfica maçı canlı yayın bilgisi...

ESTRELA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica, Portekiz Süper Ligi 20. haftada Estrela takımına konuk oluyor. Heyecanlı karşılaşma bu akşam (2 Şubat) saat 23.30'da başlayacak.

Amadora'da, Estádio José Gomes Stadyumu'nda oynanacak müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.