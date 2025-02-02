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Estrela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

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#Portekiz Süper Ligi#Estrela#Benfica
Estrela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi Kerem Aktürkoğlu ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 13:46

Estrela ve Benfica, Portekiz Süper Ligi 20. haftada Karşı karşıya gelcek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, ligde Sporting Lizbon'un 6 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada yer alıyor. Rakip takım ise 17 puanla 16. sırada bulunuyor. Bruno Lage'nin öğrencileri 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Estrela-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Estrela-Benfica Portekiz Süper Ligi maçı şifresiz mi, Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi? İşte ayrıntılar...

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Benfica, Portekiz Süper Ligi 20. haftada Estrela deplasmanına konuk oluyor. Bruno Lage'nin ekibi geçtiğimiz haftalarda çıktığı 19 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica, son maçını Casa Pia ile oynadı ve 3-1 mağlup oldu. Diğer taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun maça ilk 11'de çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte Estrela-Benfica maçı canlı yayın bilgisi...

ESTRELA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica, Portekiz Süper Ligi 20. haftada Estrela takımına konuk oluyor. Heyecanlı karşılaşma bu akşam (2 Şubat) saat 23.30'da başlayacak.

Amadora'da, Estádio José Gomes Stadyumu'nda oynanacak müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

 

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#Portekiz Süper Ligi#Estrela#Benfica

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