Estonya’da futbol 2 ay 10 gün sonra yeniden başlıyor! Maçlar iddaa bülteninde...
Geçtiğimiz hafta sonu Avrupa'da futbola dönen Almanya'dan sonra, kıta içerisinde de yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Estonya'da Meistriliiga, 2 ay 10 günra yeniden başlıyor!
Bu bir ilandır
Belarus hiç ara vermedi, geçtiğimiz hafta sonu Almanya geri döndü.
Avrupa'da futbol yeniden hareketlenmeye başladı...
2 ay 10 günlük hasret sona erdi ve ilk haftası 6-8 Mart'ta oynanan Estonya Meistriliiga da ikinci hafta maçlarıyla birlikte iddaa bülteninde yerini aldı!
Son şampiyon, ligde de toplam 12 şampiyonluğu bulunan Flora, lige yeni yükselen Legion'u 3-1 yenerek sezona başlamıştı.
İlk haftanın en sükseli galibiyetini ise Tallinna Kalev deplasmanında 8-1 kazanan Paide elde etmişti.
KORONAVİRÜS SONRASI LİGİN FORMATI DEĞİŞTİ!
Koronavirüs salgını dolayısıyla ligin formatında da değişikliğe gidildi.
10 takımlı lig, geçtiğimiz yıllarda her takımın birbiriyle 4'er maç yapması sonrası 36. hafta sonunda tamamlanıyordu. Bu sezona özel olarak her takım birbiriyle 3'er maç yapacak ve lig 27. hafta sonunda "İlk 6" ile "Son 4" olarak ikiye ayrılacak.
İlk 6'daki takımlar birbiriyle, Son 4'teki takımlar birbiriyle 1'er maç daha yapacak ve "İlk 6" 32 hafta sonunda, "Son 4" ise 30 hafta sonunda tamamlanacak.
İşte 2. haftanın maç listesi...
19 Mayıs Salı
19:00 Kuressaare - Kalju
19:00 Legion - Levadia
19:30 Paide - Tulevik
20 Mayıs Çarşamba
19:00 Tallinna Kalev - Narva
19:30 Flora - Tammeka
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