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Futbol
İHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:27,Son Güncelleme:/

Estonya Kupası'na Cenk Özcan damgası

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Estonya Kupası'na Cenk Özcan damgası
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Teknik direktör Cenk Özcan'ın çalıştırdığı Narva Trans, Estonya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Estonya Kupası çeyrek finalinde Nomme Kalju ile karşılaşan Narva Trans, geriye düştüğü mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Narva Trans, kupada şampiyonluğa ulaşması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Kırmızı-beyazlı takım, geçen yıl da kupayı müzesine götürmüştü.

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