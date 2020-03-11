İHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:27,
Estonya Kupası'na Cenk Özcan damgası
Teknik direktör Cenk Özcan'ın çalıştırdığı Narva Trans, Estonya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Estonya Kupası çeyrek finalinde Nomme Kalju ile karşılaşan Narva Trans, geriye düştüğü mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Narva Trans, kupada şampiyonluğa ulaşması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
Kırmızı-beyazlı takım, geçen yıl da kupayı müzesine götürmüştü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle