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Eşref Hamamcıoğlu’ndan 2022 seçimi için flaş iddia: Dursun Özbek 2022’de listemi patlatmaya çalıştı

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#Galaatasaray#Dursun Özbek#Eşref Hamamcıoğlu
Eşref Hamamcıoğlu’ndan 2022 seçimi için flaş iddia: Dursun Özbek 2022’de listemi patlatmaya çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 07:00

G.Saray’ın eski divan başkanı ve 2022 yılındaki seçimde Dursun Özbek’in rakibi olan Eşref Hamamcıoğlu, 2022 seçimi için flaş bir iddiada bulundu.

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 G.Saray’ın eski divan başkanı ve 2022 yılındaki seçimde Dursun Özbek’in rakibi olan Eşref Hamamcıoğlu kaybettiği genel kurul sonrası rakibini neden tebrik etmediğini şu sözlerle açıkladı: “Burak Elmas ile girdiğim yarışta, 40 oy farkla kendisi ipi göğüsledi, neden kendisini kürsüye çıkıp elini kaldırıp tebrik ettiğim, Sayın Özbek kazandığı zaman aynı jesti yapmadığım soruluyor. Bir defa sayın Elmas, Divan Kurulu’na seçim listelerimizi verdikten sonra benim listemdeki insanları ikna edip Sayın Özbek’in tabiriyle listemi patlatmaya çalışmadı. Sayın Elmas, seçim ofisimi arayarak tehdit ve hakaretler yağdırmadı. Burak Elmas ile son derece centilmence yarış götürdük ve o kazandı. Sonuna kadar hak ettiği desteği almıştır benden.”

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#Galaatasaray#Dursun Özbek#Eşref Hamamcıoğlu

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