Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu hakkında bilgiler

Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı. 21. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 7 Mart 1954 tarihinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesinde İktisat okudu. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'de Operasyon Direktörü olarak çalıştı. 1992 yılında, Mayıs 2011'deki istifasına kadar Başkan ve CEO olarak kaldığı Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanıdır.

Galatasaray geçmişi



1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi.

8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.

Eşref Hamamcıoğlu, Mayıs 2011'de Sodexo'dan istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bir yıl sonra, imalat ve yiyecek ve içecek sektörlerindeki orta ölçekli şirketlere birleşme ve satın alma danışmanlığı verdiği "UP HİZMET"i kurdu.

Eşref Hamamcıoğlu evli ve bir erkek çocuk babasıdır.