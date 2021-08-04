Eşref Apak'ın olimpiyat müsabakası ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın voleybol, boks, atletizm, güreş ve yelkende milli sporcular mücadele edecek. İşte, Eşref Apak'ın olimpiyat müsabakası hakkında son bilgiler...

Atletizmde Eşref Apak'ın erkekler çekiç atmada final mücadelesi bugün TSİ 14.15'te başlayacak.

EŞREF APAK KİMDİR?

Eşref Apak 3 Ocak 1983 tarihinde dünyaya geldi.

2004 yılında Atina'da yapılan Olimpiyatlar'ı dördüncü olarak tamamlayan Apak, üçüncü olan Macar atlet Adrian Annus'un dopingli çıkması ile bronz madalya alma hakkını kazandı. Apak böylece Türkiye'nin, Ruhi Sarıalp'in 1948'de aldığı bronz madalyadan 50 yılı aşkın süre sonra çıkardığı ilk olimpiyat madalyalı atleti oldu.

2005 yılında İspanya'nın Almería kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'na katıldı ve 77,88 metre atarak altın madalya kazandı.

Üst düzey bir turnuvada iyi bir derece elde etmek için gerekli olan 80 metre üstü atma başarısına ulaştığı takdirde çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğini iddia eden Apak, 4 Haziran 2005'te Cezmi Or anısına yapılan müsabakalarda 81,45 m. atarak hem kendisini en iyi derecesini elde etti, hem de Türkiye rekoru kırdı.

Apak doping kontrolleri sonucu Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağustos 2013'te iki yıl spordan men edildi.