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Esra Yıldız Kahraman yarı finalde! Madalyayı garantiledi

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#Paris2024#Esra Yıldız Kahraman#Boks
Esra Yıldız Kahraman yarı finalde Madalyayı garantiledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 12:38

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 57 kilogram çeyrek final maçında Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli sporcumuz madalyayı garantiledi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 57 kilogram boks mücadelesinde milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finalde Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-1 mağlup eden Esra, yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

"SPORU BIRAKMAK ÜZEREYDİM, EŞİM ENGEL OLDU"

Zafer sonrası TRT Spor'a konuşan Esra Yıldız Kahraman; 'Zor bir maçtı. Yakın geçti. Çok mücadele ettim. Bu anın hayalini iki senedir yaşıyorum. Bundan 2 sene önce boksu tamamen bırakmış bir Esra vardı. Bazı zorluklar yaşadım. Eşimle bir konuşmamızda yaşadığım sıkıntıları anlatmıştım, ağlamıştım. 'Esra kendine güven' demişti bana. 'Kimse bana güvenmiyor' demiştim. Sonra beni kaldırıp aynaya götürdü. 'Kendine bak, sen kendine inanmazsan kimse inanmaz' dedi. Benim kendime inanmam uzun zaman aldı. O olmasaydı ben şu an burada olamazdım. Onu çok seviyorum. Ekibim çok sağlam. Federasyonumuz, hocalarım, tüm ekibimiz. kulübüm Balıkesir Büyükşehir Belediyesi... Beni tanıyan tanımayan ekran başında dua eden herkese teşekkür ederim. Buradan şampiyon olarak dönmek istiyorum." dedi.

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Esra, eşiyle ilgili konuştuğu anlarda gözyaşlarını güçlükle tuttu.

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BOKSTA 3 MADALYA GARANTİ

50 kilogramda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kilogramda Hatice Akbaş ve 57 kilogramda Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Esra Yıldız Kahraman yarı finalde Madalyayı garantiledi

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#Paris2024#Esra Yıldız Kahraman#Boks

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