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eSpor oyuncusu Gizem Harmankaya "Luie", depremde hayatını kaybetti

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#Deprem#Gizem Harmankaya#Espor
eSpor oyuncusu Gizem Harmankaya Luie, depremde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 11:52

Turgutlu Belediyesi’nin espor takımı oyuncusu Gizem Harmankaya, Kahramanmaraş merkezli yaşanıp 10 ilimizde büyük yıkıma neden olarak Türkiye’yi yasa boğan depremde hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş’ta ikamet edip 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana gelen 7.7’lik ilk deprem felaketinin ardından enkaz altında yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Gizem’in 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Gizem’in enkaz altından kurtarılabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

Profesyonel Valorant oyuncusu olup, esporda "Luie" takma adıyla tanınan Gizem’in vefatı sonrası Turgutluspor, "Turgutlu Belediyesi esports oyuncusu Gizem Harmankaya’nın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Sözler artık kifayetsiz, çok üzgünüz... Başımız sağ olsun. Merhume Gizem Harmankayaya Allahtan rahmet; ailesi, yakınları ve Turgutlu Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımını yaptı.

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#Deprem#Gizem Harmankaya#Espor

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