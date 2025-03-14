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Espen Eskas'ın kararları geceye damga vurdu: Fenerbahçe 3 penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi!

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Lig#Rangers
Espen Eskasın kararları geceye damga vurdu: Fenerbahçe 3 penaltı bekledi, hakem devam dedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 01:11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers'ı 90 dakika sonucunda 2-0 mağlup ederek turu uzatmalara taşırken, müsabakanın hakemi Espen Eskas'ın verdiği kararlar geceye damga vurdu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İskoç temsilcisi Rangers ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

3-1'lik yenilginin rövanşında Fenerbahçe mücadelenin 90 dakikası 2-0'lık üstün tamamlarken, karşılaşma uzatma bölümüne gidildi.

Temsilcimiz ise karşılaşmada tam 3 kez müsabakanın hakemi Espen Eskas'dan penaltı bekledi.

Mücadelenin 19. dakikasında Talisca, Jefte'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı. Sarı - lacivertli futbolcular gözlerini hakem Eskas'a çevirirken, Norveçli oyunu durdurdu ve Talisca'ya kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. Brezilyalı yıldız bu karara tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında En-Nesyri'nin ceza sahası içerisinde Talisca'ya indirmek istediği topta Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen sarı - laciverlti futbolcular penaltı itirazında bulundu.

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Kısa bir süre VAR incelemesinin ardından ise karşılaşma devam etti.

Maçın 56. dakikasında ise soldan ceza sahasına giren Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan döndü. Kostic ve sarı - lacivertli futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken, Norveçli hakem VAR'ı dinlemeden oyuna devam ettirdi.

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Lig#Rangers

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