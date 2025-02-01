Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 17:49
Espanyol - Real Madrid maçı, La Liga'nın 22. hafta mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Son beş maçında Real Madrid'e karşı sadece tek galibiyet alabilen Espanyol, tarihsel olarak Madrid'e karşı zorlu bir sınav veriyor. Peki, zorlu geçmesi beklenen Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Espanyol - Real Madrid maçı ile La Liga'nın 22. haftası devam edecek. Son dönemde, Espanyol'un Real Madrid'i konuk ettiği maçlarda dikkat çeken bir tablo var. Ev sahibi, son beş La Liga karşılaşmasında iki galibiyet almayı başardı. Real Madrid ise, tarihsel olarak La Liga'da Espanyol'u en fazla mağlup eden takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bu sezon ise Madrid, La Liga'da liderlik koltuğunda yer alırken, Espanyol için zorlu bir sınav olacak.
ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
La Liga 22. hafta mücadelesi kapsamında Espanyol - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele 1 Şubat 2025 tarihinde, saat 23.00'te S Sport ekranlarında olacak.
ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Espanyol, son 5 La Liga maçında Real Madrid'i konuk ettiği iki karşılaşmayı kazandı (2G). Ancak, daha önceki 11 maçta sadece bir galibiyet alabilmişti (1G, 1B, 9M). Bu, Espanyol'un Madrid'e karşı tarihsel olarak zor bir rakip olduğunu gösteriyor.
- La Liga tarihinin en fazla galibiyet alan takımı olan Real Madrid, Espanyol'a karşı 177 karşılaşmada 108 galibiyet elde etti (33B, 36M). Bu da, Madrid'in Espanyol karşısındaki üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.
- Bu sezon La Liga'da 49 puan toplayan Real Madrid, 21. hafta sonunda ligdeki liderlik koltuğunda yer alıyor. İlgili sezonda, 49 puanla lider olan Madrid, bu koltukta oturduğu 15 sezonun sadece birinde (2014/15) şampiyon olamamıştı.
- Avrupa'nın beş büyük liginde maçların ilk yarılarında Real Madrid'den daha az gol yiyen tek takım, 5 golle Athletic Bilbao. Madrid, bu istatistikle savunma anlamında dikkat çeken bir performans sergiliyor.
- Real Madrid'in santrforu Rodrygo Goes, La Liga kariyerinde Espanyol'a karşı 3 gol atarken, bu takımdan daha fazla gol attığı tek rakip Sevilla (4).