Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Espanyol - Real Madrid maçı ile La Liga'nın 22. haftası devam edecek. Son dönemde, Espanyol'un Real Madrid'i konuk ettiği maçlarda dikkat çeken bir tablo var. Ev sahibi, son beş La Liga karşılaşmasında iki galibiyet almayı başardı. Real Madrid ise, tarihsel olarak La Liga'da Espanyol'u en fazla mağlup eden takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bu sezon ise Madrid, La Liga'da liderlik koltuğunda yer alırken, Espanyol için zorlu bir sınav olacak.

ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Liga 22. hafta mücadelesi kapsamında Espanyol - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele 1 Şubat 2025 tarihinde, saat 23.00'te S Sport ekranlarında olacak.

ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ