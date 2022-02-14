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Barcelona puanı 90+6'da kurtardı! Seri 8 maça çıktı

#Barcelona#Espanyol#La Liga
Barcelona puanı 90+6da kurtardı Seri 8 maça çıktı

La Liga'nın 24. haftası Katalan derbisine sahne oldu. Barcelona, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Barça'ya Espanyol karşısında puanı getiren gol 90+6'da geldi.

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İspanya La Liga'da 24. hafta karşılaşmasında Espanyol, Barcelona'yı ağırladı.

RCDE Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 40. dakikada Darder ve 64. dakikada de Tomas kaydetti. Barcelona'nın sayıları ise 2. dakikada Pedri ve 90+6. dakikada Luuk de Jong'tan geldi.

Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Espanyol, 28 puanla 13. sırada yer aldı. Ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça çıkan Barcelona ise 39 puanla 4. sırada yer aldı.

Barcelona, gelecek hafta Valencia deplasmanına gidecek. Espanyol ise Sevilla'yı konuk edecek.

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#Barcelona#Espanyol#La Liga

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