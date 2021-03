ESO: Flames of Ambition DLC’si Konsollarda İki Zindan ve Yeni Champion Sistemi ve Daha Fazlasını Sunuyor

29. Güncelleme de Xbox One ve PlayStation 4’te oynanabilir hale geldi. Bu güncellemede tüm oyuncular için ücretsiz değişiklikler ve iyileştirmelerin yanı sıra yüksek seviyeli oyuncular için yeniden tasarlanan Champion Sistemi bulunuyor.

DLC ve ücretsiz ana oyun güncellemesi şunları içeriyor:

İki yeni zindan: Black Drake Villa ve The Cauldron

2021 yılı boyunca sürecek Oblivion Kapılarıhikâyesinin başlangıcı

Eşya setleri, başarımlar ve koleksiyon eşyalarının dahil olduğu yeni ödüller

Champion Sistemi güncellemesi ve karakter sayfasında geliştirmeler

Ve daha fazlası!

İKİ YENİ ZİNDAN: Black Drake Villa ve The Cauldron

Oyuncular, Black Drake Villa'da maceraperest Wood Elf gözcü Eveli Sharp-Arrow ile birlikte çalışarak artık canavarların ve kundakçıların barındığı bu bir zamanların görkemli malikânesinin gizli arşivlerini araştıracak.

The Cauldron'da Waking Flame tarikatı yerel halkı esir etti ve şimdi çoktan unutulmuş bir madenin tekinsiz harabelerini kazıyorlar. Oyuncular, Dremora Lyranth'ın yardımıyla The Cauldron'a girip Daedric müritlerine ve yaratıklarına karşı savaşarak esirleri serbest bırakmalı ve planlarına son vermeliler. The Cauldron hakkında daha fazla bilgi için ESO internet sitesini inceleyebilirsiniz.

29. GÜNCELLEME: Yeniden Tasarlanan Champion Sistemi, Geliştirilmiş Karakter Sayfası ve Daha Fazlası

Yeniden tasarlanan Champion Sistemi sayesinde oyuncular, güncellenen üç takımyıldız grubunu kullanarak karakterlerini oyun stillerine daha iyi uyarlanabilir durumda. Bu değişikliklerle birlikte her bir takımyıldız için dört adete kadar pasif güçlendirme yerleştirilebilecekleri Champion çubuğu da oyuna ekleniyor.

29. Güncelleme'de yeni Champion Sistemi'nin yanı sıra başka iyileştirme ve düzeltmeler de bulunuyor. Nitelikleri daha detaylı gösterecek şekilde güncellenen karakter sayfası bunlardan yalnızca biri. Oyuncular artık yaptıkları değişikliklerin (Champion Point'ler, yetenekler, eşyalar veya özellikler gibi) karakterleri üzerindeki etkisini daha iyi görebilecek.

Oyuncular bu Flames of Ambition DLC'sine ESO Plus üyeliği ile veya oyun içindeki Crown Store'dan Crown ile satın alarak erişebilir.