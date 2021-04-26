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eSpor
Haber Giriş: 26.04.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

ESL’in CS:GO takviminde değişikliğe gidildi

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ESL’in CS:GO takviminde değişikliğe gidildi

CS:GO’nun en iyi isimleri uzun bir süre sonra LAN ortamında tekrar sahnede karşı karşıya gelecek.

ESL’in açıkladığına göre ESL One Cologne, sıkı kontroller altında ve izleyici olmadan LAN ortamında gerçekleştirilecek.

ESL, yayımladığı bültende CS:GO Pro Tour takvimi için yaptığı değişiklikleri duyurdu. Açıklamada ESL One Cologne’ün LAN turnuvası olarak gerçekleşecek olmasının dışında ESL Pro League: Season 14 Malta ve Intel Extreme Master Fall’ın da stüdyo ortamında gerçekleşeceği de yer aldı.

En büyük haber ise Pro Tour planlarına göre IEM Winter’ın izleyicilerin katılımıyla, stüdyo ortamında gerçekleşecek olması. Bunların yanı sıra ESL, küresel pandeminin gidişatına göre planlarda değişiklikler yapılabileceğinin de altını çizdi.

Bu sene ESL One Cologne, her zaman olduğu gibi LANXESS’te gerçekleşmeyecek olsa da en azından oyuncuların bir arada olmasıyla istenen enerjinin yakalanması bekleniyor.

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