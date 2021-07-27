ESL Pro League Season 14, Delta Varyantı Sebebiyle Online Olacak

Seyahat kısıtlamaları getiren ülkelerin sayılarının artmasıyla birlikte salgının tekrarlamasını önleme önceliğinin önem kazandığını görmek zor değil. Ancak diğer yanda CSGO gibi küresel bir espor markası için bu durumun yönetimi hayli zor.

We would have loved to continue on LAN, but due to uncertainty surrounding COVID-related travel restrictions, #ESLProLeague S14 will take place online with all 24 teams competing from their homes and boot camp locations within Europe.



➡️ https://t.co/5zX8byQdrT pic.twitter.com/yEv8sDVSlY — ESL Counter-Strike (@ESLCS) July 20, 2021

IEM Cologne etkinliğinde de ESL oyuncuların sorunsuz şekilde bu etkinlikten geçebilmesini sağlamak için ciddi çaba sarf etmek zorunda kaldı. Karantina uygulandı ve takımların birbiriyle veya dışarıdan gelenlerle olan kontağı asgari düzeyde tutuldu. Bu önlemlerin sonunda güzel haber geldi ve pozitif vakaya rastlanmadı.

EPL gibi uzun bir etkinlikte bunu yapmak hem süre zarfı, hem de takım sayısı sebebiyle pek olası görünmüyor. ESL bu bağlamda LAN ortamına dönüş adımlarını yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşmesi beklenen IEM Fall ve IEM Winter etkinliklerine bıraktığını açıkladı.

Bu durum rekabet açısından LAN baskısından etkilenen takımlara yarıyor. Gambit ve Heroic yıl başından bu yana online etkinliklerde oldukça ciddi performanslar göstermekle birlikte LAN etkinliğinde beklenenden hızlı havlu attılar. Böylece bu iki takımı tekrar geri dönüş yolunda görebiliriz. Bu esnada IEM Cologne şampiyonu olan Natus Vincere de HLTV sıralamalarında birinci sıraya yükseldi.

Bu zafer onları Intel Grand Slam serisinde başarılı olan üçüncü takım olma noktasında son adıma taşıyor. Eğer ESL Pro League Season 14'ü kazanmayı başarabilirlerse 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacaklar.

ESL Pro League Season 14'e katılacak olan 24 takımdan 17 tanesi duyuruldu. Kalan 7 takım için ESL Dünya Sıralaması'nın 19 Temmuz tarihli güncellemesi bekleniyor. 16 Ağustos'ta başlayacak olan etkinliğin an itibariyle katılımcıları şöyle.