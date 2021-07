ESL Pro League Season 14, Delta Varyantı Sebebiyle Online Olacak

Seyahat kısıtlamaları getiren ülkelerin sayılarının artmasıyla birlikte salgının tekrarlamasını önleme önceliğinin önem kazandığını görmek zor değil. Ancak diğer yanda CSGO gibi küresel bir espor markası için bu durumun yönetimi hayli zor.

We would have loved to continue on LAN, but due to uncertainty surrounding COVID-related travel restrictions, #ESLProLeague S14 will take place online with all 24 teams competing from their homes and boot camp locations within Europe.



➡️ https://t.co/5zX8byQdrT pic.twitter.com/yEv8sDVSlY