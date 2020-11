ESL One Germany 2020: Dota 2’nin En Güçlüsü Liquid

ESL One Germany 2020 büyük finalinde finale kadar ilerlemeyi başaran Team Liquid, finalde Natus Vincere’i 3-1 yenerek büyük finalin şampiyonu oldu. Bunun yanı sıra Team Liquid’in destek oyuncusu Aydin "iNSaNiA" Sarkohi, en değerli oyuncu (MVP) seçilerek yeni bir Mercedes’in de sahibi oldu.

Your #ESLOne Germany 2020 Online @MercedesBenz #MBmvp is @iNsan1a from @TeamLiquid!



A big congratulations to him for this achievement! 👏#MBesports pic.twitter.com/t3DGHc7zJK