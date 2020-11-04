ESL One Germany 2020: Dota 2’nin En Güçlüsü Liquid

ESL One Germany 2020 büyük finalinde finale kadar ilerlemeyi başaran Team Liquid, finalde Natus Vincere’i 3-1 yenerek büyük finalin şampiyonu oldu. Bunun yanı sıra Team Liquid’in destek oyuncusu Aydin "iNSaNiA" Sarkohi, en değerli oyuncu (MVP) seçilerek yeni bir Mercedes’in de sahibi oldu.

Team Liquid, bir yıl kadar önce, DPC 2020 sezonu için yeni kadrosunu duyurmuştu. Kadro için tüm DPC 2018-2019 sezonu ve TI9 boyunca Alliance'ı oluşturan beş kişiyi seçtiler.

Kazananlar ve aldıkları ödüller aşağıdaki şekilde:

$150,000 Team Liquid $80,000 Natus Vincere $45,000 Mudgolems $25,000 Team Secret

5-6. $15,500 Vikin.gg ve Alliance

7-8. $12,000 Team Nigma ve OG

9-11. $7,500 Yellow Submarine, Ninjas in Pyjamas ve 5men

12-14. $5,500 Winstrike, HellRaisers ve Cyber Legacy

15-16. $3,500 EXTREMUM ve Tempo Esports